В Коми температура будет выше нормы

Синоптики обещают тепло жителям Коми Фото: Евгения ГУСЕВА

В Коми температура на этой неделе будет выше нормы. Об этом пишет ТАСС.

«Супервысокая температура» на 6-8 градусов выше нормы прогнозируется в регионах на севере европейской части России, в Западной Сибири и Уральском федеральном округе (УФО) в ближайшие дни. Жаркая погода также сохранится на юге Европейской России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Очень интересно то, что на севере похолодания не будет. В Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком, Салехарде, то есть на севере европейской территории, в Западной Сибири, Уральском федеральном округе [будет] очень высокая температура на 6-8 градусов выше нормы. На севере 20 градусов днем - это супервысокая температура, - сообщил он.

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