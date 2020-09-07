В центре Сыктывкара в тройном ДТП пострадал ребенок

Фото: УГИБДД МВД по Коми

Три автомобиля столкнулись в Сыктывкаре 6 августа в 19:30. Есть пострадавшие в результате ДТП, в числе которых девочка 9 лет.

20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2114, двигался по Октябрьскому проспекту со сторону ул.Тентюковской. В районе автозаправки водитель не справился с рулевым управлением и врезался в автомобиль Toyota, который остановился для выполнения поворота налево. После столкновения в "четырнадцатую" сзади влетела BMW.

В результате ДТП два человека получили травмы. У девятилетней пассажирки ВАЗ-2114 диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, такие же травмы получила водитель автомобиля Toyota. Пострадавшие не госпитализированы, от более тяжких последствий их спасли пристегнутые ремни безопасности.

Водитель "четырнадцатой" получил права управления транспортом в 2018 году, за это время его 11 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

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