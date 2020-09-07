В Ижемском районе на пожаре погиб мужчина

Пожарные в Ижемском районе нашли тело мужчины Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ижемском районе пожарные нашли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

6 сентября в 23:38 в пожарно-спасательную службу Ижемского района поступило сообщение о возгорании деревянного дома на Набережной улице. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова за семь минут.

Во время тушения пожара огнеборцы нашли тело погибшего мужчины. Сотрудники патрульной постовой службы спасли женщину. Ее передали медикам скорой помощи.

Возгорание ликвидировали в 04:09. В результате пожара был поврежден дом на общей площади 80 м². Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

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