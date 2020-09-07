В Визинге волчица убивает скот, чтобы «натаскать» молодых хищников на добычу

На ферме в деревне Елин, что находится в двух километрах от Визинги, волчица повадилась убивать скот. Люди предполагают, что тем самым она «натаскивает» волчат на добычу. О ситуации сообщили в группе «Косолапые. Волки. Коми».

Это не единственный эпизод волчьей деятельности, как утверждают местные жители. Например, около двух часов ночи 5 сентября волчица утащила щенка с привязи у Садового переулка в селе Визинга. 4 сентября убили собаку на улице Западной, 6 (осталась только шкура). 26 августа на улице Тихая волки порвали пса.

Однако в Минприроды Коми жалоб о буйстве серых хищников не поступало, пишет Комиинформ. Отметим также, что волчья проблема беспокоит регион довольно давно. Так, в августе прошлого года республику всколыхнула трагедия: предположительно волк загрыз девочку-подростка в черте населенного пункта Ёдва Удорского района Коми. Охотоведы связывают буйство хищников с тем, что их никто не отстреливает, как в советские годы, а, между тем, популяция волка растет.

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