В Княжпогостском районе жильцы не хотели покидать аварийный дом Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Княжпогостском районе жильцов аварийного дома пришлось выселять через суд. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Коми.

Администрация городского поселения обратилась в суд с иском о выселении граждан с предоставлением другого жилого помещения. Дом, где проживали эти люди, был признан аварийным. Администрация предоставила ответчикам по договору социального найма новую квартиру. Однако люди продолжали проживать в аварийном жилье, фактически отказавшись от переселения из аварийного жилья и подвергая свое здоровье опасности.

При рассмотрении дела ответчики согласились с исковым заявлением и попросили дать им на переселение два месяца. Однако в суд для подписания договора социального найма они не явились, поэтому администрация обратилась в суд.

Суд, вынося решение, принял во внимание, что ответчики признали исковые требования, и удовлетворил иск администрации в полном объеме. Срок для исполнения решение месяц со дня вступления в законную силу.

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