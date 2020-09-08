В августе сотрудники МЧС спасли 200 человек в Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

В Коми за август работники МЧС спасли 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В Главном управлении МЧС России по Коми подвели итоги работы территориальных подразделений ведомства за август. Совещание провел начальник Главного управления Алексей Пархомович.

За прошедший месяц сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию 114 техногенных пожаров. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено девять человек.

Аварийно-спасательные подразделения участвовали в ликвидации последствий 111 ДТП, при этом спасли 146 человек.

На поиски любителей тихой охоты специалисты выезжали за август 53 раза. При проведении поисково-спасательных операций были спасены 72 человека.

По итогам совещания Алексей Парохомович дал поручения структурным подразделениям по обеспечению пожарной безопасности, безопасности в лесу и на водных объектах.

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