В Ухте начали судить банду поджигателей
Фото: Артем КИЛЬКИН
Вчера Ухтинский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении банды поджигателей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
Житель Сосногорска в 2017 году организовал преступную группу. С её помощью мужчина хотел отомстить людям, которые рассказали о совершенных им ранее преступлениях.
По указанию организатора четверо других фигурантов дела в 2017 году попытались поджечь офисные помещения на улице Ленина в Сосногорске. Черное дело довести до конца не успели по независящим от них обстоятельствам. В 2018 году во дворе домов в Ухте злоумышленники подожгли автомобили «Opel» и «Lexus».
После фигуранты начали готовиться к убийству. Они хотели плеснуть кислотой в лицо дочери одного из свидетелей обвинения. Преступный замысел не воплотили в жизнь, потому что исполнитель в последний момент отказался делать это.
Ухтинский городской суд продлил мера пресечения в виде содержания под стражей организатору преступлений, а также срок ареста на имущество на период рассмотрения уголовного дела.
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