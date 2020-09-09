В Сыктывкаре пьяный водитель снес опору ЛЭП и гараж

Водитель всего год за рулем, но побил все мыслимые рекорды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария произошла в Сыктывкаре 8 сентября в 21:40. Мужчина 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen ехал по двору дома 126 по улице Северная. Он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП и металлический гараж.

Пострадал сам пьяный водитель, у него сотрясение, черепно-мозговая травма, ушибы груди. Мужчину не стали госпитализировать.

Ранее водитель иномарки привлекался за нарушение правил дорожного движения 69 раз, в течение года – 18. При этом за рулем он только с 2019 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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