Пьяный сыктывкарец продал другу ружье и получил штраф

Продажа ружья обернулась штрафом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сыктывкаре оштрафовали мужчину за продажу ружья. Об этом пишет пресс-служба УФССП России по Коми.

Сыктывкарец, который работает в Усинске на строительстве дорог, на очередную вахту взял с собой охотничье ружье. Будучи пьяным, он продал ружье коллеге, не имеющему лицензию на приобретение оружия.

Органы предварительного расследования квалифицировали деяние продавца как незаконный сбыт оружия, но ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного преследования и назначении штрафа.

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и постановил взыскать с него в доход государства 10 тыс. рублей. Должник немедленно перечислил на депозитный счет службы судебных приставов требуемую сумму.

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