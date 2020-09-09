Как в Воркуте жители добиваются признания дома аварийным

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Семь жителей Воркуты через суд и прокуратуру пытаются добиться обследования жилых помещений на предмет их пригодности для проживания. Потому что администрация города на их заявления не реагирует.

Прокуратура Воркуты провела проверку соблюдения законодательства о предоставлении муниципальных услуг в деятельности администрации Воркуты. Установлено, что в феврале 2020 года в мэрию обратились жильцы многоквартирного жилого дома по ул. Ленинградской, 20 с заявлениями об обследовании жилых помещений для дачи оценки пригодности их для проживания.

В 60-дневный срок, установленный административным регламентом, услуга заявителям оказана не была. Прокуратура Воркуты возбудила в отношении начальника управления городского хозяйства и благоустройства городской администрации семь дел об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Коми.

Мировой судья, рассмотревший представленные прокуратурой материалы, привлек чиновника к административной ответственности в виде штрафов. Постановления не вступили в законную силу.

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