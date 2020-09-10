Документы на строительство школы-сада в Усть-Ижме прошли проверку

Так выглядит будущая школа-сад в проекте. Фото с сайта районной администрации

Проектно-сметная документация (ПСД) на строительство школы-детского сада в деревне Усть-Ижма получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом пишет пресс-служба администрации Ижемского района.

Напомним, из бюджета муниципалитета на подготовку ПСД направили более двух миллионов рублей. При разработке проектной документации использовался типовой проект школы-сада в селе Покровка Алтайского края. Кирпичное здание школы-сада рассчитано на 90 ученических мест с дополнительным блоком для 40 дошколят.

Столовая, спортзал, игровые комнаты, просторные кабинеты – проект предусматривает обязательное оснащение помещений мебелью, современным учебным и спортивным оборудованием. Пришкольная территория будет полностью благоустроена: появятся спортивные площадки для гимнастики, волейбола и бадминтона, футбольное поле, круговая беговая дорожка.

Следующий шаг на пути к началу строительства школы в Усть-Ижме включение в адресную инвестиционную программу республики.

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