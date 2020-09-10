В Коми до конца года откроются две новые фермы

Фото с сайта минсельхоза Коми

В Коми сверхплана сдадут две новые фермы. Об этом пишут пресс-служба регионального минсельхоза.

В июле в деревне Оквад и в селе Усть-Вымь фермеры Емзари Дарсалия и Соня Набиева, получив по грант в размере 12,6 миллиона рублей, начали строительству новых животноводческих ферм по 100 голов крупного рогатого скота. Проекты реализуются синхронно и одним подрядчиком. Фермеры уверяют, что к концу ноября фермы заработают.

Ход строительства молочных ферм в Усть-Вымском районе оценил министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

- Эти объекты сдадим сверхплана. Мы планировали до конца этого года ввести в эксплуатацию восемь ферм, а по факту получится десять. Будет создано порядка 1000 новых скотомест, — отметил Анатолий Князев.

Кроме того, реализация этих двух проектов обеспечит создание шести новых рабочих мест на селе.

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