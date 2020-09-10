В поселке под Ухтой ВАЗ протаранил Daewoo Nexia

Фото: УГИБДД МВД по Коми.

На автодороге Ухта - Ярега 9 сентября в 16:10 ВАЗ-211440 врезался в Daewoo Nexia, в результате чего пострадали два человека.

32-летний мужчина, управляя "четырнадцатой", двигался со стороны п.Ярега в направлении Ухты. На улице Шахтинской поселка Шудаяг водитель врезался в Daewoo Nexia. Эта машина двигалась перед ВАЗом и остановилась для выполнения левого поворота.

В результате ДТП 22-летняя пассажирка Daewoo Nexia получила ушибы поясничного отдела позвоночника и головы, а водитель ВАЗ-211440 – ушиб грудной клетки справа.

Пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Госпитализация им не потребовалась.

Виновника аварии к ответственности за нарушения ПДД привлекали 14 раз, из них четыре - за последний год. Стаж управления авто с 2007 года, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

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