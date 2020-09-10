В минЖКХ рассказали, будут ли корректироваться счета за вывоз ТКО в Коми

Предприниматели вправе попросить перерасчет за те месяцы, что не работали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте министерства ЖКХ Коми разместили ответы на вопросы жителей республики. Среди них был ответ на вопрос от жительницы Усинска, касающийся счетов за вывоз ТКО.

Женщина спросила: будет ли рассматриваться вопрос по корректировкам платежей за вывоз ТКО с апреля по июль для предпринимателей, которые не работали в этот период? Несмотря на то, что им возможность работать «заморозили», счета выставили в полном объеме.

В минЖКХ ответили, что юридические лица в вправе обратиться в «Ухтажилфонд» с соответствующим заявлением для произведения перерасчета платы за услугу по обращению с ТКО.

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