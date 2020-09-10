Погода на выходные 11-12 сентября в Коми

Какой будет погода на выходных в Коми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на выходных 11-12 сентября в Коми.

Так, в субботу циклон с зоной осадков сместится в Заполярье. В большинстве районов дожди прекратятся. Но в крайние западные районы уже днем в воскресенье очередной циклон принесет новую порцию дождей, которые в понедельник распространятся на весь наш регион.

Температура в предстоящие выходные ожидается в среднем на 2С выше нормы. Днем прогнозируется в пределах 8...13С, в воскресенье на юго-западе — до 17С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми до конца года откроются две новые фермы

Их сдадут раньше срока (подробности)