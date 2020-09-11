Лесной пожар произошел в Троицко-Печорском районе по вине местных жителей

Всего в этом году в Коми от огня погибло 650 гектаров леса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Троицко-Печорском районе успешно ликвидировали лесной пожар. Он начался утром 10 сентября в 5,7 км от деревни Белый Бор.

Его обнаружили с воздуха - во время лесоавиационных работ. На тот момент горело около 0,24 гектара леса, огонь распространялся низовым способом.

К тушению приступили в 11.50, локализовать огонь удалось к 14.00 и окончательно ликвидировать возгорание к 16.00. Пожар произошел по вине местного населения, сообщает «Комиинформ».

Всего в Коми в этом году произошло 74 лесных пожара. Большая их часть пришлась на июль - 51 возгорание.

В Троицко-Печорском районе администрация даже объявила в середине июля набор добровольцев на тушение лесов. К этому моменту там полыхало восемь пожаров, и профессионалы не справлялись.

Всего в этом году в Коми от огня погибло 650 гектаров леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вынесен еще один приговор поджигателю, который спалил почти 2 гектара леса в Сысольском районе

История о том, как ради рыбалки забыли про шашлыки на костре. И вот чем это закончилось (подробности)