Директор предприятия в Коми заплатит вдвойне за долг по зарплате

Фото: Следком по Коми.

Директор ООО «СК СТРОЙ-ДОМ» признан виновным в невыплате заработной платы работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что руководитель организации не произвел окончательный расчет с уволившимся в октябре 2019 года работником, в связи с чем перед ним возникла задолженность на общую сумму более 84 тысяч рублей. При этом имеющиеся денежные средства директором расходовались на иные нужды.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает Следком по Коми. И само собой, долги работнику ему придется выплатить.

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