Предпринимателям Воркуты и Инты частично возместят траты на страховые взносы

В Коми некоторым предпринимателям частично компенсируют взносы

Предпринимателям Инты, Усинска, Воркуты и Усть-Цилемского района возместят до 75 процентов расходов на страховые взносы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

Соответствующее постановление о частичной компенсации страховых взносов для резидентов Арктической зоны России утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребёнка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям.

Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны на Инвестиционном портале Арктической зоны России и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям.

Как отмечают в федеральном правительстве, постановление призвано поддержать резидентов Арктической зоны, поспособствует созданию новых рабочих мест и простимулирует развитие экономики в макрорегионе.

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