В Коми провели реконструкцию памятника Лизе Чайкиной

Фото пресс-службы городской администрации

В сыктывкарском Седкыркеще провели реконструкцию памятника Лизе Чайкиной. Об этом пишет пресс-служба сыктывкарской администрации.

Открытие отреставрированного памятника Герою Советского Союза Лизе Чайкиной прошло 10 сентября в Седкыркеще. Поздравили жителей поселка с завершением благоустройства мемориала заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина, председатель Совета города Анна Дю и представители Совета ветеранов.

Фото пресс-службы городской администрации

Имя Героя Советского Союза Лизы Чайкиной носила местная пионерская дружина, девизом учащихся школы № 20 были слова: «Памяти Чайкиной будьте достойны». Главная улица поселка названа в честь девушки-героя.

Напомним, открыли памятник Лизе Чайкиной 23 ноября 1988 года у здания школы № 20 в Седкыркеще. Прошло много времени, и памятник стал нуждаться в реставрации. В год 75-летия Великой Победы памятник Лизе Чайкиной отреставрировали, покрасили и выложили плиткой прилегающую к нему территорию.

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