Скоро жители Коми будут сдавать на водительские права по новым правилам

Новые правила должны были внедрить уже с 1 октября, но из-за пандемии перенесли срок на полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Их должны были внедрить уже с 1 октября, но из-за пандемии МВД России приняло решение о переносе срока на полгода.

Основное изменение: отмена этапа закрытой площадки, на которой раньше претенденты на водительское удостоверение должны были продемонстрировать основные навыки. Теперь практические экзамены будут принимать только в условиях реальной дорожной обстановки. Закрытые площадки оставят только для экзаменов на получение прав категории В1 (мотоциклы и трициклы).

Также МВД изменило перечень ошибок и нарушений, за которые начисляются штрафные баллы. Их разделили на группы.

Самые грубые нарушения будут означать немедленное завершение экзамена. К таковым теперь в частности отнесен не пристегнутый ремень безопасности. Другие будут стоить ученикам 1, 2 или 3 балла в зависимости от степени тяжести.

Ознакомиться с новыми правилами получения водительских прав в полном объеме можно на портале проектов нормативно-правовых актов.

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