Интинец похитил у бывшей тещи икону, которая оказалась реликвией

Расследование завершено, материалы переданы в суд.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сотрудниками ОМВД России по городу Инте задержан местный житель, подозреваемый в краже иконы «Богоматерь» и медальона «Спас Нерукотворный».
Он зашел навестить бывшую тещу, посидели за бутылочкой спиртного. А потом, на дорожку, мужчина прихватил из квартиры предметы культа, которые к тому же оказались реликвиями.
Воришку вычислили быстро, да и он не особо отпирался, указал, что спрятал похищенное в гараже. А когда изъятое отправили на экспертизу в Национальную галерею Республики Коми, выяснилось. По результатам исследования установлено, что икона относится к XIX веку и представляет историческую и культурную ценность.
В настоящее время расследование уголовного дела по факту кражи завершено, материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
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