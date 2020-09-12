Интинец похитил у бывшей тещи икону, которая оказалась реликвией

Расследование завершено, материалы переданы в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудниками ОМВД России по городу Инте задержан местный житель, подозреваемый в краже иконы «Богоматерь» и медальона «Спас Нерукотворный».

Он зашел навестить бывшую тещу, посидели за бутылочкой спиртного. А потом, на дорожку, мужчина прихватил из квартиры предметы культа, которые к тому же оказались реликвиями.

Воришку вычислили быстро, да и он не особо отпирался, указал, что спрятал похищенное в гараже. А когда изъятое отправили на экспертизу в Национальную галерею Республики Коми, выяснилось. По результатам исследования установлено, что икона относится к XIX веку и представляет историческую и культурную ценность.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту кражи завершено, материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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