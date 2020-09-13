За неделю в Сыктывкаре не нашли ни одного нарушителя масочного режима в транспорте

Мэрия проверяет предприятия, то есть водителей и кондукторов, а не пассажиров.

В столице Коми продолжаются ежедневные рейды по проверке правил профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах. За минувшую неделю специалисты мэрии проверили свыше 20 автобусов по маршрутам №№ 17, 23, 54, 46, 30, 109, 44,28, 15, 102, 18, 1. Нарушений зафиксировано не было.

Напомним, за все время действия режима повышенной готовности во время рейдов в столице Коми зафиксировано 96 фактов нарушений, подготовлено и направлено в суд 46 протоколов

Всего за период действия режима повышенной готовности сотрудниками администрации Сыктывкар проверено 2504 объекта, из которых 1121 объект торговли, 75 - общественного питания, 256 - общественного транспорта, 62 - бытового обслуживания, 24 социальных объекта, 694 подъезда многоквартирных домов и 81 общественное пространство, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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