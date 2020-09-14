Житель Воркуты перевел 50 тысяч рублей на неизвестный телефонный номер после звонка лжебанкира

Он далеко не пенсионер и знал о мошенниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Воркуте обратился 39-летний мужчина и сообщил, что попал на уловку телефонного мошенника.

Он рассказал, что накануне ему позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей службы безопасности кредитной организации. Она сообщила, что с банковского счета потерпевшего аферисты несколько раз пытались списать денежные средства. «Сотрудница» предложила потерпевшему перевести их на некий безопасный счет, с которого мошенники никогда не смогут похитить сбережения.

Испугавшись потери денег и полностью доверившись собеседнице, мужчина отправился к ближайшему банкомату. В общей сумме он перевел по номеру телефона 50 тысяч рублей. После этого вежливая сотрудница обещала перезвонить. Не дождавшись звонка, мужчина сам попытался связаться с ней, но абонент был недоступен.

Воркутинец обратился в полицию. Стоит отметить, что потерпевший знал о таком виде мошенничества из средств массовой информации.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

МВД по Республике Коми вновь призывает граждан быть бдительными. Не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами входят к вам в доверие, после чего похищают деньги. Никогда не переводите деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам граждан, тем более, если они связались с вами по телефону. Сразу же прерывайте общение, после чего сообщите о данном факте в органы внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Монтажник «Комистроймост» сорвался с шестиметровой высоты

Несчастный случай произошел во время ремонта моста через реку Селаель (подробности)