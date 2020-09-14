В Коми за 8 месяцев зафиксировали более 1,5 тыс. преступлений в сфере IT

В Коми растет число преступлений в IT-сфере Фото: Олег ЗОЛОТО

В республике стали чаще совершать преступления, связанные с IT. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным Информационного центра МВД по Республике Коми за восемь месяцев на территории региона зарегистрировано 1705 преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий с использованием средств мобильной связи (+63,3%). Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таковых насчитывалось 1044.

Рост преступлений данного вида отмечен на территории практически всех муниципальных образований республики, за исключением Прилузского и Троицко-Печорского районов.

Наибольший рост зарегистрированных преступлений отмечается на территории Корткеросского, Ижемского, Койгородского, Сысольского, Усть-Вымского, Удорского и Усть-Куломского районов, Вуктыла, Усинска, Воркуты, а также Сыктывкара.

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