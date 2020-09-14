В Корткеросском районе ищут пожилого мужчину

В Корткеросском районе потерялся мужчина

В Корткеросском районе ищут местного жителя. Об этом сообщает «Комиинформ».

Вчера двое жителей поселка Аджером 69-летний мужчина с 47-летним сыном отправились на вырубки за брусникой. Местность в районе сбора дикоросов заболоченная и труднопроходимая. Мужчины добрались до места назначения на каракатах.

При сборе ягод они разошлись и не нашли друг друга. Во второй половине дня их родные забеспокоились и обратились за помощью в спасательную службу.

На призыв откликнулся Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС. Трое спасателей на квадроциклах выдвинулись в район, где потерялись люди.

Вечером 13 сентября по пути в лесу они повстречали 47-летнего мужчину, который передвигался по болоту на каракате. Он устал, был в сырой одежде. Переодевшись в сухую одежду, вместе со спасателями он выдвинулся на поиски своего престарелого отца.

- Туда очень тяжело добираться. Спасатели топили квадроциклы, реально проехать можно только на каракате. Местность сильно заболоченная. К месту поиска нужно ехать 15-20 километров. Связи там нет, - отметил источник.

Поисковая операция не дала результатов. Спасгруппа вернулась обратно.

Сегодня утром на повторный поиск из Сыктывкара выехала вторая группа в составе пяти человек, в том числе кинолога. На каракате местных жителей они отправились в заболоченный район поисков. В спасательной операции также участвуют местные жители.

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