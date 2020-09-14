Жителям Коми предлагают новую кредитную карту

"Раффайзенбанк" запустил новую карту Фото: Иван ПРОХОРОВ

Райффайзенбанк запускает новую кредитную карту «Кэшбэк на всё Премиум». Вместе с кэшбэком в рублях 1.5% на покупки во всех категориях владельцы этой карты будут получать дополнительные привилегии, включая консьерж-сервис и скидки премиального уровня. Карта бесплатна в обслуживании, кредитный лимит составляет до 1 000 000 рублей, а беспроцентный период – до 52 дней.

- Кредитная карта – удобный способ легко получить дополнительные средства в нужный момент. Новая карта «Кэшбэк на всё Премиум» дает нашим клиентам возможность получать простой и понятный продукт с дополнительными привилегиями, — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка. — Запуск этой карты – часть нашей стратегии: предлагать премиальным клиентам индивидуальный подход и широкий спектр возможностей для любых финансовых целей.

Клиент получает кэшбэк 1,5 процента с покупок в любых категориях, оплаченных кредитной картой (Visa Signature). Кэшбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счёт. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Среди дополнительных привилегий, доступных владельцам карты «Кэшбэк на всё Премиум» — скидки 15% на поездки бизнес-классом с Wheely и Gett, -10% в ресторанах White Rabbit Family, расширенная гарантия на покупки, а также бронирование билетов и выбор ресторана от консьерж-сервиса в формате 24/7.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё Премиум» можно в приложении Райффайзен-Онлайн, чате или офисе Райффайзенбанка или на сайте raif.ru.