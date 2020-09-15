В Сыктывкаре появится новый храм

Фото пресс-службы городской администрации

В Сыктывкаре заложили первый кирпич будущего храма. Об этом пишет пресс-служба городской администрации столицы Коми.

14 августа торжественную церемонию провел архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим на месте строительства храма Святого равноапостольного князя Владимира в честь Крещения Руси в комплексе Свято-Стефановского Кафедрального собора города. Во время праздничной церемонии в кирпичную кладку заложили специальную капсулу с закладной грамотой.

Фото пресс-службы городской администрации

Строительство нового храма на территории Свято-Стефановского Кафедрального собора началось в августе этого года. На сегодняшний день на месте храма заложен фундамент, а также установлена купель.

Согласно проекту этот храм будет небольшого размера и будет предназначен для совершения Таинства Крещения детей и взрослых.

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