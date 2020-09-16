Вынесен приговор директор сыктывкарской турфирмы: она похитила у клиентов более миллиона

Дама работала директором «УльтраТур-С» с января по сентябрь 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор сыктывкарской турфирмы осуждена за присвоение денежных средств клиентов. От ее действий пострадали восемь клиентов, чей ущерб составил более миллиона рублей.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в присвоении с использованием своего служебного положения.

Будучи директором ООО «УльтраТур-С», с января по сентябрь 2019 года заключала с клиентами договоры, подыскивала для них туры, однако полученные от них денежные средства направляла не на бронирование и оплату путевок, а на свои личные нужды. Всего таким образом она похитила 1,1 миллиона рублей, полученных от восьми клиентов.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного им вреда. Осужденная взята под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Коми.

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