Райффайзенбанк: 55% россиян продолжат пользоваться цифровыми услугами после пандемии

После самоизоляции больше половины россиян продолжают пользоваться онлайн-услугами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55 процентов россиян продолжат пользоваться цифровыми услугами после пандемии. Таковы результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком среди полутора тысяч жителей крупных городов России. Четверть опрошенных высказали готовность пользоваться цифровыми услугами только в том случае, если их стоимость не превысит стоимость офлайн-услуг.

Режим самоизоляции подтолкнул россиян к тому, чтобы попробовать привычные услуги в цифровом режиме. Так, половина опрошенных заменили походы в рестораны на доставку готовой еды (50 процентов), впервые заказали домой продукты из супермаркета (44 процента) и посмотрели фильм в онлайн-кинотеатре (46 процентов). Впервые работали удаленно 37 процентов респондентов, а учились на курсах и занимались спортом – 26 процентов. Более 60 процентов россиян открыли для себя новые сервисы онлайн-банка во время режима самоизоляции.

Трети опрошенных (33 процента) понравилось, что цифровые сервисы сводят контакты с людьми к минимуму, однако для 15 процентов нехватка человеческого общения наоборот оказалась недостатком. В целом же для большинства опрошенных «цифровой» опыт оказался комфортным: 71 процент респондентов признали, что онлайн-услуги оказались очень удобными и помогли сэкономить время.

- Райффайзен-Онлайн – это надежный, понятный и удобный онлайн-банк для управления личными финансами 24/7, – отметил Павел Рубахин, директор отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. – Через него можно осуществлять все денежные операции и оформлять новые продукты, не посещая отделение. Развитие дистанционных каналов обслуживания остается нашим стратегическим приоритетом, и мы видим, что общаться с банком в цифровом формате клиентам становится так же просто и комфортно, как и через офлайн-каналы.