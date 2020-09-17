За три дня лжебанкиры похитили у жителей Коми более миллиона

По фактам краж со счетов граждан возбуждены уголовные дела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники полиции Корткеросского, Усть-Вымского районов, Сыктывкара и Ухты расследуют несколько уголовных дел по фактам хищения с банковских карт.

Два из этих преступлений произошли в столице Коми. Так, жительнице Сыктывкара 1959 года рождения позвонил неизвестный и, выдавая себя за сотрудника банка, рассказал расхожую легенду о попытке несанкционированного списания средств с ее карты. Далее ей звонили уже разные люди с номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области, и диктовали алгоритм действий, запрашивая коды с ее банковской карты. Не став проверять сомнительную информацию о карте через банк, сыктывкарка передала все персональные данные карты и лишилась в одночасье почти 80 000 рублей.

Таким же образом доверился незнакомцам и другой житель Сыктывкара 1986 года рождения. Благодаря его беспечности аферисты обогатились сразу на 496 000 рублей – это сбережения, которые мужчина копил на карте не один месяц.

Не потрудились обратиться в банк в аналогичных ситуациях и жительница Ухты 1979 года рождения, жительница Корткеросского района 1952 года рождения и жительница Усть-Вымского района 1971 года рождения, потерявшие с электронных кошельков крупные суммы средств (потерпевшим причинен ущерб на общую сумму почти 530 рублей).

В итоге за три дня мошенникам удалось обогатиться в общей сложности на 1 миллион рублей 136 тысяч рублей. По фактам краж со счетов граждан возбуждены уголовные дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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