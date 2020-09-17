Недобросовестный алиментщик из Вуктыла будет отрабатывать долги полгода

Общая сумма задолженности составила более 740 000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября провозглашен приговор ранее не судимому жителю Вуктыла, который регулярно с 2019 года по 2020 год уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности составила более 740 000 рублей.

Судом установлено, что на основании решения суда ответчик обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/4 части со всех видов заработка и иного дохода на содержание сына до его совершеннолетия.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденного, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми..

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