Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Сыктывкару

В Сыктывкаре ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщает отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Сыктывкару.

16 сентября около 18:10 неизвестный водитель, управляя неустановленной автомашиной, ехал по улице Кутузова. Напротив дома № 13 он наехал на 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходном переходу. После наезда машина скрылась с места происшествия.

Автомашина предположительно иностранного производства, темного цвета с синими наклейками « Uber » по бортам. Водитель предположительно носит очки.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. У него ушибленная рана подбородка, ссадина левого бедра. Не госпитализирован.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по телефонам в ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару: 28-18-00, 28-18-32 или в УМВД России по г. Сыктывкару по телефону: 02.

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