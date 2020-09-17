В Усть-Куломском районе пожарные нашли тело мужчины

Пожарные в Усть-Куломском районе нашли тело погибшего Фото: Михаил ФРОЛОВ

При тушении пожара в селе Усть-Кулом огнеборцы обнаружили погибшего человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Вечером 16 сентября, в 18:27 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании в частном деревянном доме по улице Центральной в селе Усть-Кулом. Огнеборцы прибыли на место пожара через три минуты после вызова.

Было установлено, что горит подвал деревянного дома. Пожарные спасли 50-летнего мужчину. В ходе тушения в подвале нашли тело погибшего 58-летнего мужчины. Пожар полностью был ликвидирован в 22:44. В результате пожара поврежден жилой дом на площади 20 м². В тушении участвовали семь пожарных и две единицы техники 19-ПСЧ 1 отряда ФПС по Коми. Причина возгорания и обстоятельства гибели мужчины выясняются.

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