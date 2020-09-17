На принудительное лечение отправят мужчину, сбившего «просто так» с ног пожилую женщину в Сыктывкаре

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В июне текущего года 38-летний житель Сыктывкара, страдающим хроническим психическим расстройством, около дома по улице Куратова без какого-либо повода, из хулиганских побуждений толкнул плечом проходившую 71-летнюю женщину, отчего та упала на землю.

В результате у несчастной переломы локтевой и бедренной костей. А это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. И травмы действительно тяжелые, особенно – для пожилой женщины.

В ходе проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, представляет опасность для других лиц.

Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, сообщает Следком по Коми.

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