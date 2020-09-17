Работнику «Воркутауголь» вернули по суду доплату за вредные условия труда

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Воркутинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с АО «Воркутауголь» в пользу одного из работников предприятия компенсационной надбавки за работы во вредных условиях труда.

Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная Воркутинской спецпрокуратурой по обращению работника данного предприятия.

В ходе проверки установлено, что рабочее место машиниста конвейера участка углеподготовки структурного подразделения «Печорская ЦОФ» АО «Воркутауголь» характеризуется наличием таких вредных производственных факторов, как шум и тяжесть трудового процесса с установлением итогового класса условий труда 3.2. Установление такого класса условий труда в силу закона порождает обязанность работодателя по выплате работнику надбавок компенсационного характера. Однако, как установила прокуратура, указанные надбавки работнику не выплачивались.

Для восстановления нарушенных трудовых прав работника Воркутинская спецпрокуратура обратилась в суд.

Рассмотрев иск прокурора, суд согласился с изложенными в нем доводами и возложил на АО «Воркутауголь» обязанность по начислению и выплате работнику предприятия компенсационной надбавки (доплаты за работы во вредных условиях труда в размере 4 процентов его тарифной ставки за последний год работы).

После вступления решения суда в законную силу спецпрокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

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