Просто уничтожил сказку: пьяный житель Ухты поджег арт-объект

Деревянный домик сгорел почти полностью и восстановлению не подлежит.
Полицейские Ухты задержали подозреваемого в поджоге домика в Детском парке. Деревянную избушку подожгли двое молодых людей в ночь на 15 сентября.
Полицейские выехали на место происшествия и изъяли запись камеры видеонаблюдения, размещенной в месте отдыха. Вскоре стражи порядка установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1999 года рождения, ранее несудимый.
Выяснилось, что ночью молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений с помощью зажигалки поджег в детском парке домик на площадке "По мотивам сказок". После чего скрылся.
Ухтинец признал свою вину и принес публичные извинения жителям города.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ "Вандализм". Деревянный домик сгорел почти полностью и восстановлению не подлежит. Устанавливается сумма причиненного ущерба. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
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