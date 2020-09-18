Внимание, новая схема от лжебанкиров: жителя Ухты обобрали даже без переговоров

Сработала программа. Ведется следствие. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ОМВД России по городу Ухте обратился местный житель, ставший жертвой мошенников, действовавших от имени банка. Как установлено в ходе проверки, на сотовый телефон потерпевшего 1959 года рождения поступило уведомление о получении им 1000 бонусов «Спасибо» от банка.

Потерпевший через телефон зашел в приложение банк-онлайн. Программа запросила номер банковской карты и три последних цифры, указанные на ее обратной стороне. Ухтинец ввел запрашиваемые данные и вышел из приложения. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что с его вклада на неизвестный электронный «кошелек» переведено 3 900 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства с карты потерпевшего переведены на карту, открытую в том же банке.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МВД по Коми советует: как обмануть дачных воров

Законные ловушки для непрошеных гостей (подробности)