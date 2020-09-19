В Сыктывкаре за неделю проверили соблюдение масочного режима в 25 точках

Фото: мэрия Сыктывкара

За эту неделю специалисты администрации Сыктывкара провели три рейда по проверке соблюдения мер профилактики коронавируса, обследовано 25 организаций, проведено 4 беседы и составлен один акт, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе пятничного рейда нарушителей нашли в торговле и общественном транспорте.

В ходе проверки были проверены автобусы по маршрутам №№ 23, 7, 15, 46. Нарушение было выявлено в автобусе по маршруту № 23, где водитель и кондуктор не соблюдают масочный режим.

Также 18 сентября были проинспектированы 15 магазинов и аптек на центральных улицах столицы Коми.

В результате выявлены нарушения: магазин "Мебель" (Коммунистическая, 65), салон связи "Теле 2" (Коммунистическая, 65), "Конфетный дождь" (Ленина, 30) - у продавцов маски на подбородке, с ними проведена разъяснительная работа.

Продавец магазина "Вояж" (Ленина, 30) работал без маски и перчаток. По данному факту составлен акт, информация будет направлена в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара для оформления материала и передачи в суд.

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