Региональным бюджетникам Коми повысили оклады

Ознакомиться с новыми расценками на труд бюджетников можно здесь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Коми внесло изменения в постановление "Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми". Приложение к постановлению утверждает новый размер окладов.

Ознакомиться с новыми расценками на труд бюджетников можно в документе, подписанном 18 сентября министром финансов Республики Коми Галиной Рубцовой.

Напомним, ранее постановление правительства России оклады были проиндексированы на 3% следующим категориям: работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

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