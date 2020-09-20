В Коми скончался мужчина, который сломал позвоночник под собственным весом в 180 кг

Фото со страницы Максима Мишарина в «Фейсбуке»

18 сентября в Сыктывкаре похоронили Максима Мишарина, чья история болезни вызвала широкий резонанс в республике. Все обсуждали, как 180-килограмовый мужчина не заметил у себя сломанный позвоночник, как врачи отказывались его лечить, пока он не похудеет. А после всем миром собирали деньги на специальный матрас для него.

Напомним, мужчина вернулся домой после тяжёлого рабочего дня. Почувствовал недомогание, пропала чувствительность в ногах. Мужчина решил, что недуг пройдёт за выходные. Уже в понедельник родственникам пришлось вызывать скорую. Максима Мишарина госпитализировали, у него оказался сломан позвоночник.

Максима госпитализировали, но, как рассказала его мама, не могли прооперировать - врачи ждали, когда мужчина похудеет. Ему даже не могли сделать КТ, поэтому диагноз не был подтвержден анализами.

Он находился в неподвижном состоянии, из-за этого у него образовались язвы и пролежни. Сыктывкарцу был необходим специальный матрас. Родные объявили сбор средств, и это помогло – благодаря неравнодушным людям деньги на матрас собрали за несколько дней. Родственники сразу же заказали матрас. Однако доехать он так и не успел. 16 сентября Максим Мишарин скончался. Ему было всего 28 лет. Похороны прошли 18 сентября, сообщает группа в соцсети «Вконтакте».

Родственники отметили, что матрас, на который собирали деньги, передадут в Эжвинскую больницу, где и лечили Максима.

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