Эксперт: В Коми распространение коронавируса имеет опасную тенденцию

Коми попала в «красную» зону по заболеваемости COVID-19, об этом сообщает РИА новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. Этот индекс (R) указывает на количество людей, зараженных от одного человека. Если показатель меньше единицы, то уровень заболеваемости идет на спад, и наоборот. В зависимости от этих цифр регион причисляется к «красной», «желтой» и «зеленой» категориям, последняя же делится на «светло-зеленую» и «темно-зеленую». Анализ разработан по методике Роспотребнадзора.

Тавадян объединил субъекты РФ в группы на основе значений индекса репродукции инфекции, который показывает, сколько человек заражает один носитель коронавируса. В число регионов с самым высоким индексом репродукции инфекции вошли 20 регионов: Коми, Челябинская, Тверская, Кемеровская, Мурманская, Брянская, Архангельская, Ульяновская, Калужская, Калининградская области, Северная Осетия, Марий Эл, Хабаровский край, Республика Алтай, Забайкалье, Чукотка, Камчатка, Тува, Крым и Севастополь. При этом восемь из них еще месяц назад относились к территориям с невысоким показателем распространения COVID-19.

Эксперт Агаси Тавадян также рассказал, что начиная с середины августа, количество регионов с опасной тенденцией распространения COVID-19 выросло с 12 до 20. Общий прирост заражаемости составил 4-5%. Это связано с началом учебного года и увеличением контактов между людьми. Кроме того, стало больше тестирований в школах и университетах, где были выявлены бессимптомные носители инфекции. Агаси Тавадян отдельно выделил, что вторая волна заболеваемости в стране может и не случится. Основная причина, по его мнению – распространение COVID-19 искусственно не прерывалось.

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