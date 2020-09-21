В Ухте нашли человеческие кости у железнодорожных путей, они принадлежат пропавшему в марте мужчине

Фото Ухтаспас

В конце августа волонтеры отряда «Ухтаспас» нашли человеческие останки в районе УРМЗ (Ухтинский ремонтно-механический завод) под Ухтой. Сегодня стало известно, что они принадлежат 31-летнему Максиму Алексеенко, который пропал в марте этого года, уточняет Комиинформ.

Напомним, что мужчина ушел из дома 20 марта, с тех пор о нем ничего не было известно. По факту нахождения останков ухтинский следственный отдел СУ СКР Коми провел проверку. После генетической экспертизы стало известно, что кости принадлежат пропавшему мужчине.

Редакция «Комсомольской правды в Коми» приносит соболезнования родным и близкм мужчины.

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