Мошенники украли у жительницы Прилузья 502 тысячи рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Прилузского района 1957 года рождения 502 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником отдела безопасности банка. Собеседник заявил, что деньги пенсионерки находятся в опасности. У женщины было больше полумиллиона рублей, она испугалась за свои накопления и стала действовать по инструкции звонившего. Тот пояснил, что необходимо перевести денежные средства на два «безопасных» банковских счета.

Далее женщине звонили с 17 телефонных номеров, часть из которых уже фигурируют в уголовных делах о мошенничествах, совершенных в отношении жителей Коми. Жительница республики сначала перевела со своей карты 401 000 рублей, а затем еще 101 000 рублей. После этого «банкиры» перестали выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию.

О подобных преступлениях женщина знала из СМИ, однако собеседники были настолько убедительны, что она и не подумала позвонить в банк для проверки информации. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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