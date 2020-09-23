В Печоре объявлен конкурс на главу района

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Обновленный Совет Печоры 22 сентября на первом заседании объявили конкурс на замещение руководящей должности в администрации муниципального района.

Напомним, после отставки по собственному желанию Натальи Паншиной в мае этого года с 1 сентября в Печоре к исполнению обязанностей главы - руководителя администрации приступил Валерий Серов.

Кто может стать новым главой Печоры: гражданин РФ не моложе 21 года, с высшим образованием и стажем работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

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