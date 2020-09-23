Поймали за уши: третий эпизод нелегальной пластики хирурга из Воркуты

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Сотрудник медицинского учреждения Воркуты в третий раз попался на незаконной пластической операции. На этот раз он выполнил коррекцию ушных раковин местной жительнице. Для чего использовал материальную базу учреждения, но полученные деньги в кассу не внес.

«Комсомолка» рассказывала ранее про провал красивой операции: как МВД по Коми поймало врача на незаконной операции по хирургическому удалению шрамов даме. А еще он умышленно представил в фонд ОМС поддельные документы, чтобы пациентке оплатили больничный.

Фигурант также причастен к еще одному случаю, попавшему в поле зрения правоохранителей. В разгар пандемии жительница Воркуты решилась на нелегальную операцию, чтобы сделать себе красивую грудь по пластике молочных желез.

В отношении воркутинца следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По делу имеются признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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