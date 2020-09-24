Сколько жителей Коми находилось за чертой бедности в прошлом году

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

В 2019 году 129 тысяч жителей Коми, или 15,5 % населения, находились за чертой бедности, то есть имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума и квалифицировались как бедные или малоимущие. Такие данные опубликовал Комистат.

Величина прожиточного минимума устанавливается правительством Коми ежеквартально. В среднем за 2019 год эта сумма составляла 13,7 тысячи рублей на человека в месяц. Республика находилась на 59 месте среди регионов России по доле малоимущего населения (по возрастанию показателя).

Вероятность попасть в категорию малоимущих значительно повышается с появлением в семье детей: семьи с детьми составляли почти две трети малоимущих домохозяйств. Сельские жители подвержены большему риску бедности, чем городские: более 60 % малоимущих проживали в сельской местности.

Заметное влияние на риск стать малоимущим оказывает отсутствие высшего образования: среди 20 % населения с наименьшими располагаемыми ресурсами, представленных в основном малоимущими, только 10 % имели высшее профессиональное образование. Более половины малоимущих - население в трудоспособном возрасте. Стоит отметить, что для нашей страны характерна высокая доля работающих бедных: в Коми более половины малоимущих старше 15 лет имели работу.

Таким образом, большинство малоимущих старше 15 лет – это сельские жители трудоспособного возраста со средним профессиональным образованием, работающие и имеющие детей. Наиболее защищенными от бедности оказываются пенсионеры, прожиточный минимум которым гарантируется государством.

Среднедушевые денежные доходы малоимущих в республике в 2019 году составляли 9,9 тысячи рублей в месяц, что на 28 % ниже прожиточного минимума. При этом 15 % малоимущих проживали в условиях крайней бедности с доходами в 2 и более раза ниже прожиточного минимума, то есть менее чем на 7 тысяч рублей в месяц.

Две трети потребительских расходов у малоимущих – это покупка продуктов питания и оплата жилищно-коммунальных услуг, тогда как у наиболее обеспеченного населения эти статьи занимали только треть всех расходов. Жители республики с низкими доходами практически не тратили средств на покупку автомобилей, услуги пассажирского транспорта, платные медицинские услуги и услуги по организации отдыха.

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