Дважды два будет 10: жительнице Сыктывкара вынесли второй приговор за двукратное управление авто в пьяном виде

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Женщина, имеющая судимость за двукратное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь осуждена за совершение двух аналогичных преступлений Усть-Вымским районным судом. За ней также числится неоднократная неуплата алиментов на ребенка.
Отбывания первое наказание и находясь в г. Микунь, 21 июля и 22 июля 2020 года вновь управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, сыктывкарка, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, алименты не платила.
Вину в совершении указанных преступлений подсудимая признала полностью. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
По совокупности преступлений и приговоров суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев 10 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.
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