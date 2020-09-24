Что случилось с пенсионеркой, которую нашли мертвой под Сыктывкаром

23 сентября стало известно, что 64-летняя пенсионерка, которую неделю искали волонтеры, нашли - она погибла. Женщину нашел рыбак в карьере с водой, уточняет КомиОнлайн со ссылкой на СУ СК России по Коми.

Пропавшую обнаружил местный житель в водоеме, который расположен недалеко от села Выльгорт Сыктывдинского района Коми. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причина смерти - утопление. Кстати, эксперты не обнаружили повреждений на теле. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 64-летняя пенсионерка 18 сентября ушла из дома в Сыктывкаре. С тех пор о ней ничего не было известно, на связь она не выходила. Волонтеры «Лиза Алерт» проделали огромную работу на всех фронтах: расклеивали листовки, участвовали в поисковых мероприятиях. Они благодарят всех, кто помогал.

Редакция «Комсомольской правды в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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