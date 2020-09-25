В Роспотребнадзоре рассказали, сколько туристов прибыли в Коми из-за рубежа в последние полтора месяца

В Коми в течение августа и сентября из-за границы прибыл 2101 человек, пишет Комиинформ. По правилам в течение трех дней после прибытия путешественники должны сдать тест на коронавирус, сделали это 2002 человека. 9 человек из этого числа болели COVID-19.

Большинство прибывших - туристы из Турции. Но есть и исключения. Так в списке значатся путешественники из Германии, Франции и даже США. К сожалению, тесты на коронавирус сдали не все в означенный трехдневный срок. Теперь туристам грозят серьезные штрафы. В отношении 38 жителей Коми были составлены протоколы за нарушение выполнения постановления главного государственного санитарного врача РФ. Административные дела уже переданы в суд.

Между тем, сдать тесты на такой короткий срок часто не представляется возможным. Туристы сообщают об огромных очередях в медцентрах, иногда записи на тест расписаны на недели вперед.

Кстати, вчера стало известно, что прилетевшим из-за границы в Россию запретили выходить из дома пока не будут готовы тесты на COVID. Ранее, а точнее в середине июля, российские власти решили отменить обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин вместо отпуска: Как вернуть деньги за авиабилеты и туры

Коронавирус оставил дома сотни тысяч туристов и отменил едва ли не все международные рейсы. Разбираемся, как спасти хотя бы деньги, если уж отпуск сорван (подробности).