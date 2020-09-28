В сети ГИБДД Сыктывкара попали четыре пьяных водителя

Всего проверили более 320 транспортных средств.

Госавтоинспекция Сыктывкара провела массовые проверки водителей в рамках операции «Нетрезвый водитель»: более 320 транспортных средств, выявили более 50 нарушений.

Около 23 часов в Эжвинском районе г. Сыктывкара, по ул. Менделеева, сотрудниками ДПС была остановлена автомашина Ваз-2106, водитель которой, мужчина 1979 года рождения, имел явные признаки опьянения. Мужчина пройти освидетельствование на состояние опьянения отказался. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что водитель был лишен права управления транспортными средствами за управление автомашиной в нетрезвом состоянии, менее года назад. В отношении мужчины усматриваются признаки состава преступления по ст.264.1 УК РФ.

В 23:50 часов по ул. Юхнина автопатруль ГИБДД остановил автомашину Ваз-2106. За рулем находился мужчина 1967 года рождения. При общении с инспектором ДПС от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Пройти освидетельствование гражданин отказался. Также установлено, что он в течение года уже задерживался за управление автомобилем в состоянии опьянения, за что и был лишен права управления транспортными средствами. Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Всего за пятничный вечер было задержано 4 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 1 водитель, который ранее был лишен права управления, 3 водителя - за нарушение правил тонировки тс, 1 – за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 8 - не застраховали свои транспортные средства.

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